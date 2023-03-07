Булатов Карп Климентов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти05.03.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Булатов Климент Федоров
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Неонила Карпова
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Булатов Егор Карпов
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Булатов Фома Карпов
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Варвара Карпова
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анисья Карпова
Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1800 ст.
Причина смерти: натурально