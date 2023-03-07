Булатов Карп Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Карп Климентов

Булатов Карп Климентов

avatar

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

05.03.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Булатов Климент Федоров

Мать: Булатова Агафия Ларионова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Неонила Карпова

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Егор Карпов

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Леонтий Карпов

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Булатов Фома Карпов

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Варвара Карпова

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Булатов Гавриил Карпов

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анисья Карпова

Мать ребёнка: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.03.1800 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close