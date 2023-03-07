Булатов Фома Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти12.02.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Бракосочетание
19.05.1802 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1802
Сын: Булатов Илья Фомин
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1806
Дочь: Чиркова Параскева Фомина
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева
Рождение ребёнка
08.09.1804 ст.
Сын: Булатов Никита Фомин
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Феодосия Фомина
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Булатов Косьма Фомин
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1840 ст.
Причина смерти: натурально