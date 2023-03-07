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Булатов Фома Карпов

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

12.02.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Булатов Карп Климентов

Мать: Булатова Ксения (Евдокия) Елисеева

Бракосочетание
19.05.1802 ст.

Жена: Булатова Евдокия Аксентьева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1802

Сын: Булатов Илья Фомин

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1806

Дочь: Чиркова Параскева Фомина

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева

Рождение ребёнка
08.09.1804 ст.

Сын: Булатов Никита Фомин

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Феодосия Фомина

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Косьма Фомин

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аксентьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1840 ст.
Причина смерти: натурально
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