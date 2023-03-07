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Булатов Косьма Фомин

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Булатов Фома Карпов

Мать: Булатова Евдокия Аксентьева

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Булатова Екатерина Данилова

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евдокия (мл) Косьмина

Мать ребёнка: Булатова Екатерина Данилова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Булатов Емельян Косьмин

Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина

Бракосочетание
26.07.1844 ст.

Жена: Булатова Дарья Фокина

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Марья Косьмина

Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Булатов Елизар Косьмин

Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Екатерина Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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