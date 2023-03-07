Булатов Косьма Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Булатов Фома Карпов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Булатова Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евдокия (мл) Косьмина
Мать ребёнка: Булатова Екатерина Данилова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина
Бракосочетание
26.07.1844 ст.
Жена: Булатова Дарья Фокина
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марья Косьмина
Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Булатова Дарья Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858