Булатова (Вершинина) Ксения (Евдокия) Елисеева
Место рождениясело Ильинское, Ильинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти19.06.1805 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Вершинин Елисей Филиппов?
Мать: не указана
село Ильинское, Ильинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Неонила Карпова
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Булатов Егор Карпов
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Булатов Фома Карпов
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Варвара Карпова
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анисья Карпова
Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1805 ст.
Причина смерти: натурально