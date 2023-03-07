Булатова (Вершинина) Ксения (Евдокия) Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Вершинина) Ксения (Евдокия) Елисеева

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Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

19.06.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Вершинин Елисей Филиппов?

Мать: не указана

село Ильинское, Ильинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Неонила Карпова

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Егор Карпов

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Леонтий Карпов

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Булатов Фома Карпов

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Варвара Карпова

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Булатов Гавриил Карпов

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анисья Карпова

Отец ребёнка: Булатов Карп Климентов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Карп Климентов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.06.1805 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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