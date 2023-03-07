Стародумов Ларион Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Булатова Агафия Ларионова
Мать ребёнка: Стародумова Марфа Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Марья Ларионова
Мать ребёнка: Стародумова Марфа Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756