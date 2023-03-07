Стародумов Ларион Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародумов Ларион Кириллов

Стародумов Ларион Кириллов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Стародумов Кирилл Софронов

Мать: Стародумова Настасья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Булатова Агафия Ларионова

Мать ребёнка: Стародумова Марфа Нефедова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Марья Ларионова

Мать ребёнка: Стародумова Марфа Нефедова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Марфа Нефедова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close