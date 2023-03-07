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Стародумова Марфа Нефедова

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Место рождения

поч. Судаковский, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Судаковский, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Булатова Агафия Ларионова

Отец ребёнка: Стародумов Ларион Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Марья Ларионова

Отец ребёнка: Стародумов Ларион Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Ларион Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
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