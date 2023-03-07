Шулятьева (Булатова) Васса Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулятьева (Булатова) Васса Климентова

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Булатов Климент Федоров

Мать: Булатова Агафия Ларионова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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