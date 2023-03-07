Шулятьева (Булатова) Васса Климентова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Булатов Климент Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Усовской, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762