Булатов Моисей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Булатова) Евдокия Моисеева
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Булатов Фадей Моисеев (Леонтьев)
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Булатов Егор Моисеев
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Булатова) Парасковья Моисеева
Мать ребёнка: Булатова Татьяна
Смерть
1835