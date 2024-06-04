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Булатов Моисей Иванов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Булатов Иван Моисеев

Мать: Булатова (Бобкова) Евдокия Лукьянова (Аникина)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Булатова) Евдокия Моисеева

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Булатов Фадей Моисеев (Леонтьев)

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Булатов Егор Моисеев

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Булатова) Парасковья Моисеева

Мать ребёнка: Булатова Татьяна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

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