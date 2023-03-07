Булатова Евдокия Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Евдокия Лукьянова

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Место рождения

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Булатов Павел Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Максим Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Булатов Моисей Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1806
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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