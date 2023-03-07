Булатова Евдокия Лукьянова
Место рождениядер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Булатов Павел Иванов
Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Булатов Иван Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Иван Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1806