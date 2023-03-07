Булатов Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Булатов Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Булатова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Булатов Петр Павлов
Мать ребёнка: Булатова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Булатова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Булатов Ерофей (Еремей) Павлов
Мать ребёнка: Булатова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Булатова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838