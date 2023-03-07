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Булатов Павел Иванов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Булатов Иван Моисеев

Мать: Булатова Евдокия Лукьянова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Булатова Агафья

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Булатов Петр Павлов

Мать ребёнка: Булатова Агафья

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Булатова Агафья

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Булатов Ерофей (Еремей) Павлов

Мать ребёнка: Булатова Агафья

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Булатова Агафья

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1838
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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