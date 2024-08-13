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Любутов Яков Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Любутов Федот Герасимович

Мать: Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Любутова) Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Любутов Саватей Яковлевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Любутова) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова

Смерть
1787
Рождение ребёнка
1788

Сын: Любутов Леон Яковлевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова

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