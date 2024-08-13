Любутов Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Любутов Федот Герасимович
Мать: Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Любутова) Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любутов Саватей Яковлевич
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Любутов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Любутова) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова
Смерть
1787
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Макарова