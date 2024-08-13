Любутов Федот Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Федот Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740

Сын: Любутов Иван Большой Федотович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Любутов Иван Меньшой Федотович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Любутов Яков Федотович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Любутова) Настасья Федотовна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Любутова) Марья Федотовна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
1786

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