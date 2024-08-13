Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Любутов Иван Большой Федотович
Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Любутов Иван Меньшой Федотович
Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Любутова) Настасья Федотовна
Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Любутова) Марья Федотовна
Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович
Смерть
1784