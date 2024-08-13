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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740

Сын: Любутов Иван Большой Федотович

Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Любутов Иван Меньшой Федотович

Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Любутов Яков Федотович

Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Любутова) Настасья Федотовна

Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Любутова) Марья Федотовна

Отец ребёнка: Любутов Федот Герасимович

Смерть
1784

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