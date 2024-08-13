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Любутов Иван Большой Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Любутов Федот Герасимович

Мать: Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Сын: Любутов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия

Рождение ребёнка
1764

Сын: Любутов Иван Иванович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия

Рождение ребёнка
1767

Сын: Любутов Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Любутова) Христина Ивановна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия

Смерть
1804

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