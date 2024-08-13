Любутов Иван Большой Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Любутов Федот Герасимович
Мать: Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Любутова) Христина Ивановна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Евдокия
Смерть
1804