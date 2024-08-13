Любутов Иван Меньшой Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Любутов Федот Герасимович
Мать: Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Любутова (Любутова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Любутова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна
Смерть
1788