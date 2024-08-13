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Любутов Иван Меньшой Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Любутов Федот Герасимович

Мать: Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Любутова (Любутова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Любутова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Любутов Федор Иванович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна

Смерть
1788

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