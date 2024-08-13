Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Любутова (Любутова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Любутова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович
Смерть
1786