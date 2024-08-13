Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Гликерья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Любутова (Любутова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Любутова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Любутов Федор Иванович

Отец ребёнка: Любутов Иван Меньшой Федотович

Смерть
1786

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