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Любутов Леон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Любутов Яков Федотович

Мать: Любутова (Любутова) Марья Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811

Сын: Любутов Гурий Леонович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Любутов Парфений Леонович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Любутова) Ксения Леоновна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Любутова) Татьяна Леоновна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Любутова) Марья Леоновна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Любутов Матвей Леонтиевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Любутова) Анна Леоновна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Любутова) Евдокия Леонтиевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

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