Любутова (Любутова) Марья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Марья Макарова

Место рождения

Старое Лесково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Лесково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Любутова) Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Любутов Саватей Яковлевич

Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Любутова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Любутов Леон Яковлевич

Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович

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