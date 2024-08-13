Любутова (Любутова) Марья Макарова
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Любутова) Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Любутов Саватей Яковлевич
Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Любутов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Любутова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Любутов Яков Федотович