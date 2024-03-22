Анурова (Федотова) Васса Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурова (Федотова) Васса Гаврилова

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

27.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Федотов Гаврила Анофриев

Мать: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ануров Иван Большой

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1832

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ануров Влас Меньшой

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ануров Иван Меньшой

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ануров Василий Большой

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануров Иван Меньшой

Смерть
27.02.1872
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
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