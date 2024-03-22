Анурова (Федотова) Васса Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти27.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Федотов Гаврила Анофриев
Мать: Федотова Наталья Большая
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ануров Иван Большой
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
23.10.1832
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ануров Влас Меньшой
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ануров Иван Меньшой
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануров Иван Меньшой
Смерть
27.02.1872