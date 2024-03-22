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Ануров Иван Меньшой

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

13.09.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ануров Иван Большой

Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1832

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ануров Влас Меньшой

Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ануров Иван Меньшой

Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ануров Василий Большой

Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурова Васса Гаврилова

Смерть
13.09.1846
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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