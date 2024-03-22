Ануров Иван Меньшой
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти13.09.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ануров Иван Большой
Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
23.10.1832
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ануров Влас Меньшой
Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ануров Иван Меньшой
Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Анурова Васса Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анурова Васса Гаврилова
Смерть
13.09.1846
Причина смерти: от чахотки