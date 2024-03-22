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Ануров Иван Меньшой

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1

Сын: Ануров Степан Иванович

Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение
1836

Отец: Ануров Иван Меньшой

Мать: Анурова Васса Гаврилова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1860

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ануров Иван Иванович

Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1878

Сын: Ануров Павел Иванович

Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурова Акилина Филимонова

Смерть
После 1905
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