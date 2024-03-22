Ануров Иван Меньшой
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1
Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова
Рождение
1836
Отец: Ануров Иван Меньшой
Мать: Анурова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
05.01.1860
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ануров Иван Иванович
Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова
Рождение ребёнка
26.08.1878
Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анурова Акилина Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1905