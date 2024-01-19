Федотова Наталья Большая
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1797
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анурова Васса Гаврилова
Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1824