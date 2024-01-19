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Федотова Наталья Большая

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1797

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анурова Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Федотов Назар Гаврилов

Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федотов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Федотов Гаврила Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Гаврила Анофриев

Смерть
После 1824
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