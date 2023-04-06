Федотов Федор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Федотов Гаврила Анофриев
Мать: Федотова Наталья Большая
Рождение ребёнка
23.09.1825
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
03.10.1831
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
20.11.1833
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Большая
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Меньшая
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Неонила Федорова
Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858