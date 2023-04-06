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Федотов Федор Гаврилов

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Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Федотов Гаврила Анофриев

Мать: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1825

Сын: Федотов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1831

Дочь: Устинья Федорова

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1833

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Федотов Моисей Федоров

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Большая

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Меньшая

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Неонила Федорова

Мать ребёнка: Федотова Анна Сильвестрова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна Сильвестрова

Смерть
После 1858
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