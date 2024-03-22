Федотов Гаврила Анофриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Гаврила Анофриев

Федотов Гаврила Анофриев

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Анофрий Яковлев

Мать: Марья Андреева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1797

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анурова Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Федотов Назар Гаврилов

Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федотов Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Наталья Большая

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close