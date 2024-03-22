Федотов Гаврила Анофриев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Анофрий Яковлев
Мать: Марья Андреева
Рождение ребёнка
27.06.1797
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анурова Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Федотова Наталья Большая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Наталья Большая
Смерть
После 1816