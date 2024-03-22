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Федотова Анна Сильвестрова

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1825

Сын: Федотов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1831

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1833

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Федотов Моисей Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Большая

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Меньшая

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Неонила Федорова

Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федор Гаврилов

Смерть
После 1858
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