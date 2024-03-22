Федотова Анна Сильвестрова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
23.09.1825
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
03.10.1831
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
20.11.1833
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Большая
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Меньшая
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Неонила Федорова
Отец ребёнка: Федотов Федор Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858