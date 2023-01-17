Калядин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
31.12.1889 ст.
Место службы: Каспийский флотский экипаж, машинный унтер-офицер.
Бракосочетание
Около 1891
Жених: Калядин Иван Андреевич- 1870? г.р. служивший в Каспийском флотском экипаже машинный унтер-офицер в запасе из астраханских мещан. Начало службы 31/12/1889. Невеста: Саратовской губернии, Камы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Калядина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Записи о рождении Анны не нашла. В 24/12/1907 Астраханская мещанка девица Анна Ивановна Калядина была восприемницей у Павла сына Ивана Малахиевича Анастасова. Значит в 1907 году ей было не менее 15... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1893 ст.
Дочь: Калядина Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Сведений о восприемниках не сохранилось. Метрические записи о родившихся церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1894 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-35 файл 3 номер 5
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.
Сын: Калядин Александр Иванович
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Восприемники: крестьянин Самарской губернии, Николаевского уезда, села Теликовки и крестьянка Саратовской губернии, Камышинского уезда села Золотого Наталья Ивановна Лукина Метрические записи о родивш... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Восприемники: Саратовской губернии, Царевского уезда, посада Дубовка мещанин Илья Борисович Леонов и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова ж... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Дочь: Калядина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Восприемники: астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны) и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова жена ... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Восприемники: астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны) и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянка Елена Герасимовна Анастасова. Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1909 ст.
Сын: Калядин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Калядина Мария Малахиевна
Восприемники: Крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда села Пришиб Иоанн Николаевич Шишкин и Астраханская мещанка Вера Яковлевна Чишканова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно