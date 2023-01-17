Калядин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения06.07.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1909 ст.
Отец: Калядин Иван Андреевич
Восприемники: Крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда села Пришиб Иоанн Николаевич Шишкин и Астраханская мещанка Вера Яковлевна Чишканова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно