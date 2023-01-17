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Калядин Владимир Иванович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.07.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1909 ст.

Отец: Калядин Иван Андреевич

Мать: Калядина Мария Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда села Пришиб Иоанн Николаевич Шишкин и Астраханская мещанка Вера Яковлевна Чишканова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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