Калядина Апполинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.12.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1893 ст.
Отец: Калядин Иван Андреевич
Сведений о восприемниках не сохранилось. Метрические записи о родившихся церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1894 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-35 файл 3 номер 5
Смерть
Неизвестно