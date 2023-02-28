Калядина Апполинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калядина Апполинария Ивановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

16.12.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1893 ст.

Отец: Калядин Иван Андреевич

Мать: Калядина Мария Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Сведений о восприемниках не сохранилось. Метрические записи о родившихся церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1894 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-35 файл 3 номер 5
Смерть
Неизвестно
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