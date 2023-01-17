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Калядина Вера Ивановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

10.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1902 ст.

Отец: Калядин Иван Андреевич

Мать: Калядина Мария Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны) и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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