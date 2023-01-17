Калядина Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1902 ст.
Отец: Калядин Иван Андреевич
Восприемники: астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны) и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно