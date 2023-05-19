Калядин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1897 ст.
Отец: Калядин Иван Андреевич
Восприемники: Саратовской губернии, Царевского уезда, посада Дубовка мещанин Илья Борисович Леонов и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова ж... Показать все
Смерть
Неизвестно