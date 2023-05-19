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Калядин Николай Иванович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

30.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1897 ст.

Отец: Калядин Иван Андреевич

Мать: Калядина Мария Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Царевского уезда, посада Дубовка мещанин Илья Борисович Леонов и Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянина Михаила Малахиевича Анастасова ж... Показать все
Смерть
Неизвестно
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