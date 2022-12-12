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Калядин Александр Иванович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.08.1895 ст.

Дата смерти

Около 25.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895 ст.

Отец: Калядин Иван Андреевич

Мать: Калядина Мария Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Самарской губернии, Николаевского уезда, села Теликовки и крестьянка Саратовской губернии, Камышинского уезда села Золотого Наталья Ивановна Лукина Метрические записи о родивш... Показать все
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Калядина Мария Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Калядин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Калядина Мария Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Около 25.10.1942
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Пропал без вести 25/10/1942 года. Кызбурун. Кабардино-Балкарская АССР Донесение о выбытии 26/12/1942 года. В списках попавших в плен Калядин Александр Иванович не числится, в воинских захоронениях ... Показать все
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