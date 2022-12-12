Калядин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.08.1895 ст.
Дата смертиОколо 25.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895 ст.
Отец: Калядин Иван Андреевич
Восприемники: крестьянин Самарской губернии, Николаевского уезда, села Теликовки и крестьянка Саратовской губернии, Камышинского уезда села Золотого Наталья Ивановна Лукина Метрические записи о родивш... Показать все
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Калядин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Калядина Мария Васильевна
Смерть
Около 25.10.1942
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Пропал без вести 25/10/1942 года. Кызбурун. Кабардино-Балкарская АССР Донесение о выбытии 26/12/1942 года. В списках попавших в плен Калядин Александр Иванович не числится, в воинских захоронениях ... Показать все