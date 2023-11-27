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Безгодков Зеновий Дмитриев

Место рождения

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Безгодков Дмитрий Филиппов

Мать: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 59 лет в 1782 году, умер в 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодкова Крестина Захарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Безгодков Иван Зеновьев

Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Безгодков Арефей Зиновьев

Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Безгодков Федор Зеновьев

Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Безгодков Яков Зеновьев

Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
06.02.1757

Сын: Безгодков Федор Зиновьев

Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 февраля 1757 у крестьянина Зеновия Дмитриева сына Безгодовых родился сын Федор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 767-774 FS 7582680 кадр 117 37 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатр... Показать все
Смерть
1782
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Согласно РЗ 1782 по Шатровской волости вдова умершего Зеновия Безгодкова Крестина Захарова (59 лет в 1782 г.) с сыновями и внуками переехали из Терсюкской слободы до 1782 г. в д.Ожогину. 1782 (ГАТО. 1... Показать все

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