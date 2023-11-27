Безгодков Зеновий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1723
Отец: Безгодков Дмитрий Филиппов
Мать: не указана
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 59 лет в 1782 году, умер в 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Безгодков Арефей Зиновьев
Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
06.02.1757
Мать ребёнка: Безгодкова Крестина Захарова
6 февраля 1757 у крестьянина Зеновия Дмитриева сына Безгодовых родился сын Федор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 767-774 FS 7582680 кадр 117 37 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатр... Показать все
Смерть
1782
Согласно РЗ 1782 по Шатровской волости вдова умершего Зеновия Безгодкова Крестина Захарова (59 лет в 1782 г.) с сыновями и внуками переехали из Терсюкской слободы до 1782 г. в д.Ожогину. 1782 (ГАТО. 1... Показать все