Безгодкова Крестина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезгодкова Крестина Захарова

Безгодкова Крестина Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

59 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Безгодков Иван Зеновьев

Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Безгодков Арефей Зиновьев

Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Безгодков Яков Зеновьев

Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Безгодков Федор Зеновьев

Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Нет данных о годе рождения
Рождение ребёнка
06.02.1757

Сын: Безгодков Федор Зиновьев

Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 февраля 1757 у крестьянина Зеновия Дмитриева сына Безгодовых родился сын Федор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 767-774 FS 7582680 кадр 117 37 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Смерть
1788
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
умре в 1788 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close