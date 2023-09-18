Безгодкова Крестина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
59 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Безгодков Арефей Зиновьев
Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич
Нет данных о годе рождения
Рождение ребёнка
06.02.1757
Отец ребёнка: Безгодков Зиновий Дмитриевич
6 февраля 1757 у крестьянина Зеновия Дмитриева сына Безгодовых родился сын Федор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 767-774 FS 7582680 кадр 117 37 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788
умре в 1788 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162