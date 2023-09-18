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Безгодков Арефей Зиновьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

21.09.1784

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: Безгодков Зеновий Дмитриев

Мать: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Бракосочетание
08.09.1773

Жена: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Б1. 08 января Деревни Ожогиной крестьянин Арефий Зиновьев Безгодов первым браком деревни Ожогиной крестьянина Семена Фитиных с дочерью девицой Ириной. Тобольск 156 15 1105 1773 МК Камышевское, Лл. 82 ... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Безгодова Прасковья Арефьева

Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 год в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Безгодова Анна Арефьева

Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
16.04.1780

Дочь: Безгодова Ирина Арефьева

Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной у крестьянина Арефья Безгодова дочь Ирина Тобольск 156 15 1118 1780 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1784

Сын: Безгодов Иоанн Арефьев

Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
21.09.1784
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 21.09.1784 Деревни Ожогиной крестьянин Арфей Зеновьев Безгодов 42 года Тобольск 156 15 1124 1784 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Безгодова Федосья Арефьева

Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162

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