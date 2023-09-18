Безгодков Арефей Зиновьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смерти21.09.1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1746
1 месяц в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 36 лет в 1782 году, умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Бракосочетание
08.09.1773
Б1. 08 января Деревни Ожогиной крестьянин Арефий Зиновьев Безгодов первым браком деревни Ожогиной крестьянина Семена Фитиных с дочерью девицой Ириной. Тобольск 156 15 1105 1773 МК Камышевское, Лл. 82 ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Безгодова Прасковья Арефьева
Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова
21 год в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Безгодова Анна Арефьева
Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова
16 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
16.04.1780
Дочь: Безгодова Ирина Арефьева
Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова
Деревни Ожогиной у крестьянина Арефья Безгодова дочь Ирина Тобольск 156 15 1118 1780 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова
Смерть
21.09.1784
умер в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 21.09.1784 Деревни Ожогиной крестьянин Арфей Зеновьев Безгодов 42 года Тобольск 156 15 1124 1784 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Безгодова Федосья Арефьева
Мать ребёнка: Безгодова (Фитина) Ирина Семенова
9 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162