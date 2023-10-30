Безгодков Яков Зеновьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1753
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
27.09.1775
Деревни Ожогиной крестьянин Яков Зеновьев Безгодков первым браком с той же деревни крестьянской дочерью девицей Параскевой Тихоновой (фамилию уточнить Тобольск 156 15 1109 1775 МК Камышевское
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Безгодкова Катерина Яковлева
Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова
18 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
19.08.1779
Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова
19.07.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Якова Безгодова сын Адреян Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 21 год в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 1... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: Безгодкова Федора Яковлева
Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова
12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова
8 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162 8 лет в 1795, отдан в рекруты в 1811 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно