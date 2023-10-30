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Безгодков Яков Зеновьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: Безгодков Зиновий Дмитриевич

Мать: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
42 года в 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 42 года в 1795, 58 лет в 1812 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
27.09.1775

Жена: Безгодкова Парасковья Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной крестьянин Яков Зеновьев Безгодков первым браком с той же деревни крестьянской дочерью девицей Параскевой Тихоновой (фамилию уточнить Тобольск 156 15 1109 1775 МК Камышевское
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Безгодкова Катерина Яковлева

Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
19.08.1779

Сын: Безгодков Андреян Яков

Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19.07.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Якова Безгодова сын Адреян Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 21 год в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 1... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: Безгодкова Федора Яковлева

Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 162
Рождение ребёнка
1787

Сын: Безгодков Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Безгодкова Парасковья Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, л. 162 8 лет в 1795, отдан в рекруты в 1811 году Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодкова Парасковья Тихонова

Смерть
Неизвестно
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