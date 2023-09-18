Безгодков Иван Зеновьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1745
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1762
Дочь: Безгодкова Степанида Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11.11.1762 у Ивана Зеновьева сына Безгодова родилась дочь Стефанида Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Терсюкское; FS 7582680 кадр 624 20 лет в 1782 году Степанида выдана в замужество в д.Дернову за государст... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Безгодкова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
18 лет в 1782 году Варвара выдана в замужество в ту же деревню за государственного крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Безгодкова Матрона Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
16 лет в 1782 году Матрона выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Безгодкова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
12 лет в 1782 году Ирина выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
28 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23 года в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 23 года в 1795 г... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Дочь: Безгодкова Мария Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
12 лет в 1782 году Мария выдана в замужество в деревню Шуравину за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1779
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Безгодкова Елена Иванова
Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова
20 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское.
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Безгодкова Настасья Васильева
13 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 Пасынок Ивана Без... Показать все
Бракосочетание
15.02.1791
Деревни Ожогиной крестьянин Иван Безгодков браком сочетался февраля 15 числа 1791 года на вдове крестьянской жене Настасье Васильевой Уховой Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Безгодкова Настасья Васильева
7 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 1 год в 1795 году, 1812 - неизвестно куда сего года отлучился. Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно