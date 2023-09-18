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Безгодков Иван Зеновьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1723 г.р.

Жена

Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Безгодков Зеновий Дмитриев

Мать: Безгодкова Крестина Захарова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1,5 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 50 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795 54 года в 1801 г. (Испове... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодкова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1762

Дочь: Безгодкова Степанида Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11.11.1762 у Ивана Зеновьева сына Безгодова родилась дочь Стефанида Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Терсюкское; FS 7582680 кадр 624 20 лет в 1782 году Степанида выдана в замужество в д.Дернову за государст... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Безгодкова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1782 году Варвара выдана в замужество в ту же деревню за государственного крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Безгодкова Матрона Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1782 году Матрона выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Безгодкова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году Ирина выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Безгодков Филип Иванов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23 года в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 23 года в 1795 г... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Дочь: Безгодкова Мария Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году Мария выдана в замужество в деревню Шуравину за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1779

Сын: Безгодков Никон Иванов

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Безгодкова Елена Иванова

Мать ребёнка: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Безгодков Крисанф Иванов

Мать ребёнка: Безгодкова Настасья Васильева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 Пасынок Ивана Без... Показать все
Бракосочетание
15.02.1791

Жена: Безгодкова Настасья Васильева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной крестьянин Иван Безгодков браком сочетался февраля 15 числа 1791 года на вдове крестьянской жене Настасье Васильевой Уховой Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794

Сын: Безгодков Яков Иванов

Мать ребёнка: Безгодкова Настасья Васильева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 1 год в 1795 году, 1812 - неизвестно куда сего года отлучился. Ревизская сказка Шатровская волость 1812 (ГАТО. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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