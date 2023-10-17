Безгодкова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезгодкова Прасковья Иванова

Безгодкова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

31.01.1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1774 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивана жена Прасковья Иванова дочь старинная Терсютской волости государственная ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1762

Дочь: Безгодкова Степанида Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11.11.1762 у Ивана Зеновьева сына Безгодова родилась дочь Стефанида Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Терсюкское; FS 7582680 кадр 624 20 лет в 1782 году Степанида выдана в замужество в д.Дернову за государст... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Безгодкова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1782 году Варвара выдана в замужество в ту же деревню за государственного крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Безгодкова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1782 году Матрона выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Безгодкова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году Ирина выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Безгодков Филип Иванов

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23 года в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 23 года в 1795 г... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Дочь: Безгодкова Мария Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году Мария выдана в замужество в деревню Шуравину за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1779

Сын: Безгодков Никон Иванов

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Безгодкова Елена Иванова

Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодков Иван Зеновьев

Смерть
31.01.1788
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова жена Параскевья Иванова умре 31 числа 50 лет Тобольск 156 15 1130 ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close