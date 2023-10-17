Безгодкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смерти31.01.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивана жена Прасковья Иванова дочь старинная Терсютской волости государственная ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 11.11.1762
Дочь: Безгодкова Степанида Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11.11.1762 у Ивана Зеновьева сына Безгодова родилась дочь Стефанида Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Терсюкское; FS 7582680 кадр 624 20 лет в 1782 году Степанида выдана в замужество в д.Дернову за государст... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Безгодкова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
18 лет в 1782 году Варвара выдана в замужество в ту же деревню за государственного крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Безгодкова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
16 лет в 1782 году Матрона выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Безгодкова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
12 лет в 1782 году Ирина выдана в замужество в деревню Верх-Мостовскую за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
28 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23 года в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 23 года в 1795 г... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Дочь: Безгодкова Мария Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
12 лет в 1782 году Мария выдана в замужество в деревню Шуравину за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1779
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Безгодкова Елена Иванова
Отец ребёнка: Безгодков Иван Зеновьев
20 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1788
Умре 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Д.Ожогина, Лл. 162 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова жена Параскевья Иванова умре 31 числа 50 лет Тобольск 156 15 1130 ... Показать все