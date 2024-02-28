Безгодков Никон Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 23.03.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 23.03.1779
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1808
Дочь: Безгодкова Анастасия Никонова
Мать ребёнка: не указана
2 мая 1808 года деревни Ожогина у крестьянина Никона Безгодкова родилась Анастасия восприемники: Конан Безгодков, крестьянская жена Евдокия Безгодкова Тобольск 156 15 1152 1808 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно