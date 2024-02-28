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Безгодков Никон Иванов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 23.03.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 23.03.1779

Отец: Безгодков Иван Зеновьев

Мать: Безгодкова Прасковья Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1801 г. (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. 23.03.1779 Деревни Ожогиной у крестьянина Ивана Безгодова сын Никон Тобольск 156 15 1116 1779 МК Камышевское 16... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1808

Дочь: Безгодкова Анастасия Никонова

Мать ребёнка: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 мая 1808 года деревни Ожогина у крестьянина Никона Безгодкова родилась Анастасия восприемники: Конан Безгодков, крестьянская жена Евдокия Безгодкова Тобольск 156 15 1152 1808 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно
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