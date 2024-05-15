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Безгодков Дмитрий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1689

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1667 г.р.

Мать

Вычислено 1677 г.р.

Жена

1693 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689

Отец: Безгодков Филипп Васильев

Мать: Безгодова Анна

13 лет в 1710 году РГАДА. 214-5-434. Перепись Тобольского уезда 1710, Терсюцкая слобода, л. 516 об. Двор а в нем живет оброшной крестьянин Филип Васильев Безгодов сказал себе от роду 43 лет у него же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Безгодков Зеновий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 59 лет в 1782 году, умер в 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Безгодов Нестер Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

16 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Безгодков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

8 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441

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