Безгодков Дмитрий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1689
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1689
Отец: Безгодков Филипп Васильев
Мать: Безгодова Анна
13 лет в 1710 году РГАДА. 214-5-434. Перепись Тобольского уезда 1710, Терсюцкая слобода, л. 516 об. Двор а в нем живет оброшной крестьянин Филип Васильев Безгодов сказал себе от роду 43 лет у него же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безгодова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Безгодков Зеновий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441 59 лет в 1782 году, умер в 1788 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Мать ребёнка: не указана
16 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Мать ребёнка: не указана
8 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441