Сахарова (Корнова) Евдокия Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Корнова) Евдокия Иоановна

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Место рождения

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.02.1889

Дата смерти

28.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1889

Отец: Корнов Иван Егорьевич

Мать: Корнова Екатерина Яковлевна

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.03.1908

Муж: Сахаров Григорий Иванович

По жениху: Левашевской волости крестьяне деревни Буслаков Александр Иванов и села Левашева Василий Григорьев. По невесте: того же села крестьяне Феодор Андреев и Николай Золотов.
Рождение ребёнка
13.09.1909

Дочь: Сахарова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Сахаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Сахаров Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1918

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович

Смерть
28.02.1960
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