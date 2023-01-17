Сахарова (Корнова) Евдокия Иоановна
Место рождения
Дата рождения21.02.1889
Дата смерти28.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1889
Отец: Корнов Иван Егорьевич
Бракосочетание
27.03.1908
По жениху: Левашевской волости крестьяне деревни Буслаков Александр Иванов и села Левашева Василий Григорьев. По невесте: того же села крестьяне Феодор Андреев и Николай Золотов.
Рождение ребёнка
13.09.1909
Дочь: Сахарова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1911
Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Сахаров Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1918
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Сахаров Григорий Иванович
Смерть
28.02.1960