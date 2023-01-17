Сахарова (Сахарова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1909
Дата смерти10.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1909
Рождение ребёнка
18.01.1928
Дочь: Зазулина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1934
Рождение ребёнка
05.04.1937
Волгострой
Рождение ребёнка
14.10.1939
Вичуга
Рождение ребёнка
30.01.1942
Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1978
Саранск, Саранск, Республика Мордовия