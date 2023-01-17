Сахарова (Сахарова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Сахарова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.09.1909

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1909

Отец: Сахаров Григорий Иванович

Мать: Сахарова Евдокия Иоановна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.01.1928

Дочь: Зазулина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович

Волгострой
Рождение ребёнка
14.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович

Вичуга
Рождение ребёнка
30.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазулин Василий Федорович

Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазулин Василий Федорович

Смерть
10.03.1978
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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