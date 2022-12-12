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Корнова Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852

Отец: Яков (Иванов)

Мать: Елизавета Никитина

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Бракосочетание
25.?.1874

Муж: Корнов Иван Егорьевич

Левашовская волость, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1889

Дочь: Сахарова Евдокия Иоановна

Отец ребёнка: Корнов Иван Егорьевич

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнов Александр Иванов

Отец ребёнка: Корнов Иван Егорьевич

Смерть
Неизвестно
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