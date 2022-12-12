Корнова Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852
Отец: Яков (Иванов)
Мать: Елизавета Никитина
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Бракосочетание
25.?.1874
Левашовская волость, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1889
Дочь: Сахарова Евдокия Иоановна
Отец ребёнка: Корнов Иван Егорьевич
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнов Иван Егорьевич
Смерть
Неизвестно