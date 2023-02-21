Корнов Иван Егорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Корнов Егор Дмитриевич
Мать: Корнова Ульяна Михайлова
Бракосочетание
25.?.1874
Левашовская волость, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1889
Дочь: Сахарова Евдокия Иоановна
Мать ребёнка: Корнова Екатерина Яковлевна
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнова Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно