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Корнов Иван Егорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Корнов Егор Дмитриевич

Мать: Корнова Ульяна Михайлова

Бракосочетание
25.?.1874

Жена: Корнова Екатерина Яковлевна

Левашовская волость, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1889

Дочь: Сахарова Евдокия Иоановна

Мать ребёнка: Корнова Екатерина Яковлевна

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнов Александр Иванов

Мать ребёнка: Корнова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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