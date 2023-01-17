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Корнова Ульяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.12.1852

Сын: Корнов Федор Егоров

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Немцовок Иван Васильев и левашева девка Параскева петрова
Рождение ребёнка
21.01.1856

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корнов Иван Егорьевич

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Корнов Павел Егорьев

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнов Егор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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