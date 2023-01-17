Корнова Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.12.1852
Сын: Корнов Федор Егоров
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Немцовок Иван Васильев и левашева девка Параскева петрова
Рождение ребёнка
21.01.1856
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Корнов Павел Егорьев
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1866
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Корнов Егор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно