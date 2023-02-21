Корнов Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти26.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
26.12.1852
Сын: Корнов Федор Егоров
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Немцовок Иван Васильев и левашева девка Параскева петрова
Рождение ребёнка
21.01.1856
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
10.01.1859
Сын: Корнов Павел Егорьев
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
06.01.1866
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнова Ульяна Михайлова
Смерть
26.02.1884