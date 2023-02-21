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Корнов Егор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дмитрий Васильев

Мать: Корнова Матрона Терентьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
26.12.1852

Сын: Корнов Федор Егоров

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Немцовок Иван Васильев и левашева девка Параскева петрова
Рождение ребёнка
21.01.1856

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корнов Иван Егорьевич

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Корнов Павел Егорьев

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Корнова Ульяна Михайлова

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнова Ульяна Михайлова

Смерть
26.02.1884
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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