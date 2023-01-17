Сахаров Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.09.1887
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1887
Бракосочетание
27.03.1908
По жениху: Левашевской волости крестьяне деревни Буслаков Александр Иванов и села Левашева Василий Григорьев. По невесте: того же села крестьяне Феодор Андреев и Николай Золотов.
Рождение ребёнка
13.09.1909
Дочь: Сахарова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна
Рождение ребёнка
11.09.1911
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Сахаров Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна
Рождение ребёнка
05.01.1918
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна
Крещение
Неизвестно
Восприемники крестьянина Димитрия Дмитрева сын отрок Алексей и крестьянина Николая Михайлова жена Феодосия Семенова.
Смерть
1922
1922 МОЖЕТ БЫТЬ В 1924