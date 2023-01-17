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Сахаров Григорий Иванович

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.09.1887

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1887

Отец: Сахаров Иван Платонович

Мать: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.03.1908

Жена: Сахарова Евдокия Иоановна

По жениху: Левашевской волости крестьяне деревни Буслаков Александр Иванов и села Левашева Василий Григорьев. По невесте: того же села крестьяне Феодор Андреев и Николай Золотов.
Рождение ребёнка
13.09.1909

Дочь: Сахарова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Сахаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна

Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Сахаров Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна

Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна

Рождение ребёнка
05.01.1918

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Иоановна

Крещение
Неизвестно
Восприемники крестьянина Димитрия Дмитрева сын отрок Алексей и крестьянина Николая Михайлова жена Феодосия Семенова.
Смерть
1922
1922 МОЖЕТ БЫТЬ В 1924
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