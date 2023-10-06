Ильина (Шеринг) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Шеринг) Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1827

Дата смерти

19.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ильин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Бракосочетание
1855

Муж: Ильин Алексей Афиногенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.08.1857

Сын: Ильин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.10.1858

Сын: Ильин Афиноген Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ляпунова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Рождение ребёнка
27.01.1861

Дочь: Исполатова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Рождение ребёнка
27.01.1861

Дочь: Вольская Елисавета Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Рождение ребёнка
26.01.1867

Дочь: Купреянова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Савицкая Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович

Смерть
19.09.1888
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Кр. нояб. Ладога
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