Ильина (Шеринг) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1827
Дата смерти19.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ильин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
07.08.1857
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
04.10.1858
Сын: Ильин Афиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ляпунова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Исполатова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Вольская Елисавета Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
26.01.1867
Дочь: Купреянова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Савицкая Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Афиногенович
Смерть
19.09.1888
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Кр. нояб. Ладога