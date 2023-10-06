Вольская (Ильина) Елисавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1861
Бракосочетание
28.04.1880
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1889
Сын: Вольский Павел Рудольфович
Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Крутова Елисавета Рудольфовна
Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Вольский Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Вольский Борис Рудольфович
Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Вольский Константин Рудольфович
Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович
Смерть
Неизвестно