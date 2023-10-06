Вольская (Ильина) Елисавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Ильина) Елисавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1861

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна

Бракосочетание
28.04.1880

Муж: Вольский Рудольф Адольфович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1889

Сын: Вольский Павел Рудольфович

Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Крутова Елисавета Рудольфовна

Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович

Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Вольский Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович

Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Вольский Борис Рудольфович

Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович

Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Вольский Константин Рудольфович

Отец ребёнка: Вольский Рудольф Адольфович

Смерть
Неизвестно
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