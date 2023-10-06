Исполатова (Ильина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исполатова (Ильина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1861

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бодиско Александра Александровна

Отец ребёнка: Исполатов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Рейнеке Сусанна Александровна

Отец ребёнка: Исполатов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исполатов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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