Исполатова (Ильина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1861
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бодиско Александра Александровна
Отец ребёнка: Исполатов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Рейнеке Сусанна Александровна
Отец ребёнка: Исполатов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно