Купреянова (Ильина) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1867
Рождение ребёнка
19.02.1888
Сын: Купреянов Павел Александрович
Отец ребёнка: Купреянов Александр Павлович
Рождение ребёнка
18.07.1897
Дочь: Жохова Александра Александровна
Отец ребёнка: Купреянов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно