Купреянова (Ильина) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (Ильина) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1867

Отец: Ильин Алексей Афиногенович

Мать: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Купреянов Павел Александрович

Отец ребёнка: Купреянов Александр Павлович

Рождение ребёнка
18.07.1897

Дочь: Жохова Александра Александровна

Отец ребёнка: Купреянов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облеухов Антон Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреянов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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